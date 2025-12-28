Пользователи Windows нашли хитрый способ вернуть быстрый WhatsApp*

Пользователи операционных систем Windows 10 и Windows 11, столкнувшиеся с медленной и прожорливой новой версией десктопного WhatsApp*, нашли нестандартный способ решить проблему собственными силами. Об этом пишет Ufatime.ru .

После того как разработчики заменили старое нативное приложение на клиент, созданный по технологии Progressive Web App (PWA), в сети начался шквал жалоб: новая версия потребляет неприлично много оперативной памяти, работает с задержками и хуже интегрируется в систему. В ответ на это энтузиасты разработали рабочий метод для возврата удаленной UWP-версии, которая отличается стабильностью и скоростью.

Процедура, уже опробованная сотнями пользователей, требует двух ключевых шагов:

Первый — установка сохраненного в сети установочного файла последней UWP-сборки WhatsApp*.

Второй, и самый важный, — обязательное отключение автоматических обновлений в магазине Microsoft Store на максимально возможный срок, который составляет 5 недель. Если этого не сделать, система в фоновом режиме самостоятельно заменит старый быстрый клиент на новый, медленный PWA, и все усилия будут напрасны.

Важно понимать, что этот метод носит временный характер и имеет существенные недостатки. После истечения пятинедельного «окна» процедуру, вероятно, придется повторять заново.

Кроме того, установленная таким образом версия мессенджера не будет получать никаких обновлений — ни функциональных, ни, что критично, обновлений безопасности, что может потенциально создать риски. Тем не менее, для многих пользователей эта цена кажется приемлемой ради возврата к стабильной работе и экономии системных ресурсов, что является ярким индикатором провала официального перехода на новую технологию в глазах лояльной аудитории.

В России этот способ работать также будет, но он сопряжен с теми же рисками и неудобствами. К тому же, мессенджер оказался в списке нежелательных. Главная оговорка метода — его краткосрочность и уязвимость для российских пользователей.

Во-первых, старая версия приложения работает на устаревших протоколах: как только разработчики обновят серверную часть, «откатанный» клиент превратится в «тыкву» и перестанет подключаться к сети. Во-вторых, безопасность данных приносится в жертву скорости: отсутствие патчей делает мессенджер легкой мишенью для взлома.

Кроме того, в российских реалиях использование неофициальных дистрибутивов со сторонних ресурсов несет риск заражения системы шпионами, а необходимость каждые пять недель вручную «бороться» с автообновлениями Microsoft Store превращает эксплуатацию программы в бесконечный технический квест.

Ранее сообщалось, что Apple сняла с производства минимум 25 устройств, включая версии iPhone.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России