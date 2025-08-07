Июль 2025 года показал аномально высокие температурные показатели в мире

Июль 2025 года занял третье место в списке самых жарких июлей за всю историю наблюдений по всему миру. Средняя температура воздуха у поверхности Земли достигла отметки в 16,68°C, что на 0,45°C превышает среднее значение для этого месяца, зафиксированное в период с 1991 по 2020 годы. Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил в своем телеграм-канале, что июль 2025 года оказался прохладнее, чем рекордный июль 2023 года на 0,27°C и июль 2024 года, занявший второе место по теплу, на 0,23°C.

Согласно его данным, температурные показатели июля 2025 года на 1,25°C превзошли средние значения, зарегистрированные в 1850–1900 годах, которые используются для определения доиндустриального уровня. Примечательно, что это был всего лишь четвертый месяц за последние 25 лет, когда глобальная температура не превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C.

В Европе средняя температура воздуха в июле 2025 года составила 21,12°C, что на 1,30°C выше средних показателей за период 1991–2020 годов. Это делает июль 2025 года четвертым самым теплым июлем за всю историю наблюдений на европейской территории.

В Фенноскандии температура воздуха превышала средние европейские значения, особенно сильно жара затронула Швецию и Финляндию. В Юго-Восточной Европе наблюдалась аномальная жара и лесные пожары, а в Турции был установлен национальный температурный рекорд — +50,5°C. В Центральной Европе, западных регионах России и отдельных районах Испании температура была ниже средней.

Вне Европы повышенные температуры наблюдались в Гималаях, Китае и Японии. В некоторых частях Антарктиды, а также в Северной и Южной Америке, Индии, большей части Австралии и отдельных областях Африки температура была ниже средней.

По данным европейской службы Copernicus, занимающейся вопросами изменения климата, средняя температура поверхности мирового океана в июле 2025 года в диапазоне между 60° южной широты и 60° северной широты составила 20,77°C.

Это третий по величине показатель для этого месяца и на 0,12°C ниже рекорда, зафиксированного в июле 2023 года. Во многих океанических и морских бассейнах сохранялись аномально высокие температуры.

