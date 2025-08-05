Снег выпал в российском регионе в самый разгар лета

В разгар августа, когда большинство россиян изнывает от жары, в Кузбассе внезапно пошел снег. Как сообщает sibdepo.ru, удивленные сибиряки засняли «аномалию» на видео.

Жители Шерегеша стали свидетелями необычного явления. После продолжительной жары в регион пришло похолодание, а затем с неба начали падать белые хлопья, быстро покрыв землю. Очевидцы тут же выложили в соцсети видео, но радоваться зимним забавам пришлось недолго — уже через несколько часов снег растаял.

Ролики удивили многих, хотя конкретно для горнолыжного Шерегеша летний снег не редкость. В прошлом году первый снег здесь выпал 12 июля, а затем 3 сентября. В 2022-м белое покрывало накрыло поселок еще раньше — 19 августа.

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