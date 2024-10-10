ИКИ РАН: крупное облако плазмы идет к Земле после вспышек на Солнце

Солнце выбросило гигантское облако плазмы, готовое обрушиться на Землю. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Мощная вспышка на Солнце X1.8 привела к выбросу рекордного по размерам облака плазмы, которое стремительно приближается к Земле. Планета не сможет уклониться от его мощного воздействия. По данным специалиста, магнитные бури можно ожидать уже сегодня, 10 октября.

Выброшенное облако плазмы имеет неоднородную структуру, которая различается по скорости перемещения и плотности. При худшем развитии событий возможны магнитные бури пятого уровня, какие наблюдались минувшей весной. Однако наиболее вероятен сценарий менее опасных бурь четвертого уровня.

Ранее диетолог Писарева дала советы по «выживанию» во время магнитной бури. Так, по рекомендации врача, нужно правильно питаться и соблюдать водный баланс.