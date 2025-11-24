Икона «Милостивая» остается загадкой для верующих будучи сокрытой под окладом

Православная церковь 25 ноября установила празднование в честь иконы Божией Матери Милостивая. Этот образ, также известный как Киккская икона, почитается верующими как чудотворный. Предание приписывает его создание евангелисту Луке, написавшему образ еще при земной жизни Пресвятой Богородицы, сообщают « Известия ».

Уникальной особенностью Киккского образа является традиция никогда не открывать его полностью. Он постоянно закрыт специальной пеленой, скрывающей лики Богоматери и Младенца Христа даже от служителей монастыря. Историческое предание гласит, что непочтительное отношение к святыне, попытка открыть ее или даже взглянуть на нее может иметь серьезные последствия.

История обретения иконы островом Кипр подробно описана в церковных хрониках. Согласно им, византийский император Алексий I Комнин был вынужден передать святыню на Кипр после того, как его дочь исцелилась от неизлечимой болезни по молитвам кипрского правителя. Мануил Вутомит, бывший тогда правителем острова, также получил исцеление от недуга, поразившего его после конфликта с местным отшельником.

В настоящее время оригинал иконы пребывает в монастыре Киккос на Кипре. Многочисленные списки с образа распространились по всему православному миру. В России один из наиболее почитаемых списков находится в московском Зачатьевском монастыре. К этой святыне традиционно обращаются пары, испытывающие трудности с зачатием ребенка, а также верующие, ищущие исцеления от различных болезней. Богослужения в день праздника проходят во многих храмах Русской православной церкви. Верующие имеют возможность вознести молитвы перед местными списками чудотворного образа, испрашивая заступничества и милости у Пресвятой Богородицы.

