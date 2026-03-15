Икона, пережившая века: как образ XVII столетия попал в дом к сибирской бабушке

Жительница села Зыряновка Заринского района Алтайского края Татьяна Старцева не была крещена в младенчестве, не носила нательный крест и долгие годы жила без веры. Однако судьба распорядилась иначе: сначала она пришла к крещению, а затем получила в наследство икону, которой, по оценкам, не менее двух веков, пишет «Алтайская правда».

Осознанное желание принять веру пришло к Татьяне, когда ей было за тридцать. В один из дней, несмотря на сильную непогоду и заметенные дороги, она собрала детей и отправилась в Заринск, чтобы принять крещение.

«Такая непогода стояла на дворе! — вспоминает тот день Татьяна Старцева. — Дорогу перемело, но детей собрала и отправилась в Заринск, где приняли крещение. Легче стало. Не знаю отчего. Просто будто заново родилась».

Позже в семью пришла беда. Заболела свекровь Александра Сидоровна, которая после смерти мужа жила с сыном и снохой. Перед смертью она подозвала Татьяну и сказала: «Я не знаю, что у вас с мужем получится, но ты за мной ухаживаешь, ты меня и хоронить будешь, поэтому семейную икону оставляю тебе».

Так в доме Старцевых появилась икона Владимирской Божией Матери с изображением святых Георгия и Анны по бокам. Такое дополнение указывает на то, что икона была семейной, написанной специально для супружеской пары. По преданию, Владимирская икона была создана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовали Спаситель, Богородица и Иосиф. Спустя века ее списки бережно передавались из поколения в поколение.

Икону Старцевых, по оценкам, можно датировать XVII–XIX веками: об этом говорит техника врезки шпонок с обратной стороны, характерная именно для того времени. Сама Татьяна долго не осознавала ценность реликвии, пока при освящении дома батюшка не сказал, что «от этой иконы другие надобно святить».

Сегодня для Татьяны Анатольевны икона стала не просто семейной ценностью, а главным молитвенным образом. Ее внук Алексей год назад ушел добровольцем в зону специальной военной операции. С тех пор женщина каждый день просит Спасителя и Богородицу о его возвращении живым и здоровым. Помимо молитв, она занимается волонтерством, собирает гуманитарную помощь для бойцов и руководит местным Домом культуры. Она не считает это подвигом. Она просто хочет быть услышанной там, где нет невозможного.

