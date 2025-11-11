В храме Девяти мучеников Кизических заметили мироточение иконы Николая Второго, последнего российского императора, причисленного к лику святых. Образ помещен в специальный киот, который исключает возможность воздействия извне. Об этом сообщает Daily Storm, передает Главный Региональный.

Настоятель прихода протоиерей Антоний Серов отметил, что подобные явления уже происходили в судьбоносные периоды российской истории.

Такие же знамения были перед революцией и войной. Получается, это предупреждение всем нам, сказал Серов. В Русской православной церкви напомнили правила обращения со святынями.

