Икону Казанской Божией Матери привезли в Орехово-Зуево

Данная икона принимает участие во Всероссийском молебне о Победе, и ее перевозят из одного города в другой. В Орехово-Зуево она пробудет до завтра включительно. Сегодня в городе в связи с этим пройдет большой крестный ход, после него будет проведен ряд молебнов с акафистом, которые будут отслужены несколькими благочиниями из различных городов региона.

Ранее сообщалось, что в октябре чудотворный Казанский образ Божией Матери привезут в епархии Московской митрополии в рамках Всероссийского молебна о Победе. Помимо этого, жители и гости региона смогут «поклониться святыне и помолиться о наших сражающихся воинах и их скорейшем победоносном возвращении домой».