Иконы или посмешища: как одеваются Пугачева и Вайкуле
Фото: [novochag.ru]
Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле опубликовали в соцсетях совместный видеоролик с концерта в Латвии. Пользователи, уже изучившие кадры, разделились на два лагеря: одни назвали артисток иконами стиля, а другие — посмешищем.
Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ им. А.Н. Косыгина, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцова в беседе с порталом «Страсти» разобрала образы давних подруг.
«Алла Борисовна не попала»
Пугачева, как уточняется, на видео предстала в светлом плаще, под которым скрывается короткая туника. Образ дополнила прическа, которая должна якобы молодить певицу. Коробцова же посчитала, что укороченные туники визуально укорачивают и утолщают фигуру артистки.
«Короткое мини, открывающее коленки, после 50-ти лет подходит немногим. К сожалению, Алла Борисовна не попала в их число. У певицы не самый насыщенный цветотип, и использование в образе темных тонов не освежает ее лицо», — заявила эксперт.
Кроме того, добавила Коробцова, такой наряд прибавляет Пугачевой возраста и требует яркого визажа.
Фото: [Дмитрий Серебряков/ТАСС]
Вайкуле съели шею
У латышской певицы образ подобран лучше, однако и у него есть изъяны, считает эксперт. Вайкуле предстала перед поклонниками в черной шлапе, длинной черной юбке и черном жакете, под которым скрывается белая рубашка.
По словам Коробцовой, жакет на певице сидит плохо. Кроме того, у нее стилистический перебор с гофре и плиссировкой. Головной убор Вайкуле при этом понравился специалисту.
«Черное подчеркивает возраст, воротник съедает шею. Обилие гофре и плиссе также полнит певицу. Это некий образ «черной вороны» — такова ассоциация, вызванная данным костюмом», — заключила Коробцова.
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Ранее сообщалось, что Вайкуле может получить штраф и условный срок за фестиваль иноагентов.