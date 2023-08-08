Иконы или посмешища: как одеваются Пугачева и Вайкуле

Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле опубликовали в соцсетях совместный видеоролик с концерта в Латвии. Пользователи, уже изучившие кадры, разделились на два лагеря: одни назвали артисток иконами стиля, а другие — посмешищем.

Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ им. А.Н. Косыгина, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцова в беседе с порталом «Страсти» разобрала образы давних подруг.

«Алла Борисовна не попала»

Пугачева, как уточняется, на видео предстала в светлом плаще, под которым скрывается короткая туника. Образ дополнила прическа, которая должна якобы молодить певицу. Коробцова же посчитала, что укороченные туники визуально укорачивают и утолщают фигуру артистки.

«Короткое мини, открывающее коленки, после 50-ти лет подходит немногим. К сожалению, Алла Борисовна не попала в их число. У певицы не самый насыщенный цветотип, и использование в образе темных тонов не освежает ее лицо», — заявила эксперт.

Кроме того, добавила Коробцова, такой наряд прибавляет Пугачевой возраста и требует яркого визажа.

Фото: [ Дмитрий Серебряков/ТАСС ]

Вайкуле съели шею

У латышской певицы образ подобран лучше, однако и у него есть изъяны, считает эксперт. Вайкуле предстала перед поклонниками в черной шлапе, длинной черной юбке и черном жакете, под которым скрывается белая рубашка.

По словам Коробцовой, жакет на певице сидит плохо. Кроме того, у нее стилистический перебор с гофре и плиссировкой. Головной убор Вайкуле при этом понравился специалисту.

«Черное подчеркивает возраст, воротник съедает шею. Обилие гофре и плиссе также полнит певицу. Это некий образ «черной вороны» — такова ассоциация, вызванная данным костюмом», — заключила Коробцова.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Ранее сообщалось, что Вайкуле может получить штраф и условный срок за фестиваль иноагентов.