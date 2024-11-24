Синоптик Ильин рассказал, чем порадует погода в Москве в начале недели

В Москве и Подмосковье в начале наступающей недели будет преимущественно солнечная погода без осадков. Об этом в беседе с RT рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам синоптика, температурные значения, будучи ниже климата буквально до полуградуса, пока соответствуют ноябрьской норме. При этом, как уточнил Ильин, через Москву и область ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, что принесет с собой слабые осадки в виде снега.

«С понедельника (25 ноября. — прим. ред.) и вторника (26 ноября. — прим. ред.). В среду (27 ноября. — прим. ред.) ночь еще продержится у нас без осадков с практически такой же температурой — -2…-7 °С ночью, а днем может местами потеплеть до 0…+1 °С. По области еще до -4 °С в отдельных районах будет сохраняться», — рассказал Ильин.

Атмосферное давление в начале недели пойдет на убыль и начнет «потихонечку падать», опустившись к концу недели до 750–752 мм. Как добавил собеседник RT, при среднемесячной норме около -0,5°С фактическая температура в Москве и Московской области в среднем за неполный ноябрь составила +2,5°С.

«Таким образом отклонение от нормы составляет где-то +2,4 °С. Что касается осадков, при норме ноября 52 мм, уже на сегодняшний день выпало около 70 мм. Что составляет 133% от нормы», — заключил Ильин.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о декабрьских морозах, что скуют Москву с понедельника.