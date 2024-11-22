Вильфанд предупредил о декабрьских морозах, что скуют Москву с понедельника

В Росгидрометцентре проинформировали о погодных прогнозах для Европейской части России на ближайшие несколько дней. Как рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, уже со следующей недели в Москву и Подмосковье придут морозы, сродни декабрьским.

Так, уже в понедельник, 25 ноября, столбики термометров понизятся до минус 9 градусов. А дневные показатели не поднимутся выше минус 4, а в Подмосковье — минус 6, отметил Вильфанд.

«В понедельник — дальнейшее усиление антициклонального режима, и уже ночью при малооблачной погоде — выхолаживание подстилающей поверхности и ветер слабый. Ночные температуры — минус 5 — минус 9, дневные температуры в Москве — минус 2 — минус 4, а по области — до минус 6», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что прогнозируемые в столичном регионе погоды прогнозируются минимум до середины следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предсказал, когда погода в Москве сравнится с погодой в Краснодарском крае.