Илья Березкин: явка на выборах в Подмосковье на 15:00 составила 33,3%

Глава Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня составила 33,31%. В голосовании приняли участие уже один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч избирателей.

По состоянию на 15:00 свои голоса в дистанционном электронном голосовании отдали уже 348 661 человек. Это 78% от общего числа избирателей, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ.

Березкин также подчеркнул, что выборы проходят штатно, серьезных нарушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что незрячие и слабовидящие избиратели Подмосковья голосуют с помощью специальных трафаретов к бюллетеням на шрифте Брайля.