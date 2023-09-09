Илья Березкин: явка на выборах в Подмосковье на 15:00 составила 33,3%
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Глава Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня составила 33,31%. В голосовании приняли участие уже один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч избирателей.
По состоянию на 15:00 свои голоса в дистанционном электронном голосовании отдали уже 348 661 человек. Это 78% от общего числа избирателей, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ.
Березкин также подчеркнул, что выборы проходят штатно, серьезных нарушений не зафиксировано.
Ранее стало известно, что незрячие и слабовидящие избиратели Подмосковья голосуют с помощью специальных трафаретов к бюллетеням на шрифте Брайля.