Илья Березкин проголосовал через систему ДЭГ
Председатель Избиркома Подмосковья принял участие в выборах. Свой выбор он сделал с помощью системы дистанционного электронного голосования, но отметил, что ему ближе голосование на участке.
«Там присутствует своя атмосфера – атмосфера праздника. Приятно видеть эмоции людей! Появляется возможность диалога, которого так не хватает в век информационных технологий», - сказал Березкин.
Ранее Березкин сообщил, что явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня составила 50,7%.