Илья Бронштейн рассказал о готовности школ и детских садов Подмосковья к учебному году

В Подмосковье насчитывается 899 школ, а также 58 детских садов как отдельных юридических лиц, остальные детсады находятся в составе образовательных комплексов. О готовности образовательных учреждений к новому учебному году в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов рассказал Первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

«1,1 миллиона мы ожидаем ребят 2 сентября в школах. И 427 тысяч — дошкольников», — сообщил Бронштейн.

По его словам, сейчас в школы региона зачислено 107,7 тысячи первоклассников, что на 2,2% меньше прошлогоднего показателя. При этом на 5 сентября количество первоклассников в Подмосковье достигнет 115 тыс. человек. Суммарный прирост по контингенту в первые классы составил около 41 тысячи человек, добавил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.