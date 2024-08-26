Илья Бронштейн: свыше 500 школьных автобусов запустят в Подмосковье в День знаний

В День знаний, 2 сентября, на линии Подмосковья выйдут 552 школьных автобуса, 75 из которых — новые. Об этом в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом Правительства Московской области и главами округов доложил первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, перед этим все транспортные средства пройдут полномасштабную подготовку и проверку. Министр уточнил, что поддержку в этом вопросе оказал Минпромторг России, который поддержал заявку от Правительства Московской области и помог обеспечить серьезный прирост автобусного парка.

«Уважаемых глав прошу обратить внимание, что вместе с коллегами из ГИБДД завершается приемка автобусов. До 30 августа она должна быть завершена. Соответственно, все школьные автобусы должны быть предъявлены к приемке», — поручил Бронштейн.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.