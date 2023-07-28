Илья Поночевный: масштабную программу благоустройства реализуем в Дмитрове

Сегодня глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный встретился с главой Московской области Андреем Воробьевым. У них состоялся разговор о переменах, происходящих на территории муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Дмитровский городской округ — всем хорошо известный и популярный, со своей рекреационной, туристической жизнью», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Так, жители просили обновить Советскую (Центральную) площадь, которая находится в сердце города. Работы по благоустройству площади уже стартовали. Тут обновят брусчатку и фонтан, оборудуют зоны для тихого отдыха.

«Люди видят, как идет реализация этого проекта, подходят и благодарят. Это объект культурного и археологического наследия, поэтому нас постоянно сопровождает институт археологии РАН, с которым мы тесно сотрудничаем. Первую часть площади с фонтаном мы должны сделать в этом году, — доложил в ходе встречи Илья Поночевный.

Фото: [ Пресс-служба администрации Дмитрова ]

Отмечается, что все центральные пляжные зоны до сентября оборудуют и качелями, и прогулочными зонами, и зонами барбекю, и прочей социальной инфраструктурой. Речь о набережной Березове, Подъячевском и Инженерном прудах.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат уже в августе.