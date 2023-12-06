Илья Поночевный вновь стал главой Дмитровского округа

В ведомстве уточнили, что соответствующее решение было принято на заседании Совета депутатов.

«В соответствии с действующим законодательством глава Дмитровского городского округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — отметили в сообщении.

Поночевный стал главой муниципалитета в 2018 году. До этого он занимал должность главы Можайского округа, а также Можайского и Чеховского муниципальных районов. До работы в Подмосковье он также работал Первым заместителем управы по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и реконструкции Государственного учреждения управы Левобережного района города Москвы, главой управы района Государственного учреждения управы Левобережного района и района Ховрино столицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.