В Сети появилась переписка убитого в ОАЭ криптомошенника Новака: он просил в долг крупную сумму

Криптомошенник Роман Новак перед гибелью обращался к знакомым с просьбами занять крупную сумму денег, пишет News.ru со ссылкой на телеграм-канал «112».

На опубликованных скриншотах видно, что человек от лица криптоинвестора просит отправить ему $400 тыс. — он якобы застрял в горах на границе с Оманом и не может рассчитаться с работниками.

Отмечается, что Новаку удалось получить два крупных займа по $200 тыс. Первую сумму он вернул вовремя, а вот со вторым возвратом возникли проблемы.

Когда же инвестор попытался получить третью крупную сумму, ему начали отказывать. Тогда он предложил продать долю в своей компании. Позже выяснилось, что подобные просьбы массово рассылались разным людям.

В пятницу, 7 ноября, стало известно, что Новака и его жену нашли убитыми в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В конце октября сообщалось, что супруги покинули Россию и перестали выходить на связь.

По данным следствия, преступники похитили пару с целью завладения криптовалютным кошельком. Жертв пытали, после чего убили и расчленили. Под подозрениями оказались трое россиян. Всех их заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, кто мог стоять за убийством Романа Новака и его жены.