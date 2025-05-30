Трамп посоветовал Макрону держать дверь закрытой, комментируя пощечину от жены
Трамп отреагировал на инцидент с пощечиной Макрону от его жены
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с пощечиной французскому лидеру Эммануэлю Макрону, которую тот получил от своей жены Брижит. На пресс-конференции в Белом доме он посоветовал президенту Франции «держать дверь закрытой».
26 мая в Сети распространилось видео, на котором Макрон, выходя по трапу во вьетнамском аэропорту, получает ладонью по лицу от супруги. Эти кадры быстро распространились в интернете и вызвали общественный резонанс, заставив Елисейский дворец на официальном уровне прокомментировать этот конфуз.
«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал Трамп.
Американский президент также подчеркнул, что у семейства Макрон «сейчас все хорошо».
Сам Макрон ранее также прокомментировал инцидент в самолете, отметив, что не ссорился с Брижит, а пощечина являлась шуточной.
Ранее президенту Франции Эммануэлю Макрону предложили обратиться в фонд помощи жертвам домашнего насилия.