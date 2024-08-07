Илон Маск объявил войну бойкотирующим соцсеть Х компаниям

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что объявляет войну тем компаниям, которые объявили бойкот принадлежащей ему социальной сети Х. Он написал об этом в той же соцсети.

Изобретатель сообщил, что считает незаконным тот бойкот, который ему объявили крупные компании, отказавшись размещать на платформе Х свою рекламу. Бизнесмен якобы пытался договориться с ними на протяжении двух лет.

«Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война», — указал он.

Маск подал в суд на такие компании, как Mars и Unilever, а также на Всемирную федерацию рекламодателей. Все они перестали размещать свою рекламу в соцсети Х, что нанесло ей ущерб размером в миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, как Маск отреагировал на новости о массовых беспорядках в Великобритании. Он заявил, что волнения на английской территории неизбежно перерастут в гражданскую войну, которая теперь стала неминуема.