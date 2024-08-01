Илон Маск обратил внимание на вопрос, куда пропал Байден

Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом о состоянии здоровья Байдена после замечания о том, что СМИ давно ничего не писали про президента, сообщает Газета.ru .

Пользователь социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором поинтересовался состоянием здоровья Байдена. Он отметил, что президент давно не появлялся в инфополе, и спросил, жив ли тот.

На пост ответил владелец соцсети Маск. Он оставил в комментариях эмодзи человечка, пожимающего плечами.

21 июля Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки. За кресло президента вместо него от демократов поборется Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что эксперты раскритиковали предложенную Джо Байденом реформу Верховного суда. Они заявили, что в случае ее введения судебная власть в США потеряет свою независимость.