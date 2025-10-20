Илон Маск оказался поклонником одного российского СМИ

Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, в ходе эфира на телеканале RT сделал несколько важных заявлений относительно медийных предпочтений своего сына.

Маск-старший подтвердил, что основатель компаний Tesla и SpaceX положительно оценивает деятельность международной медиагруппы и уважает ее вклад в мировое информационное пространство. Практическим следствием этого заявления стала готовность Эррола Маска выступить посредником в организации будущего интервью Илона Маска на платформе RT, что может открыть новые возможности для освещения позиции известного бизнесмена по международным вопросам.

«Я говорил людям из RT: «Хотите пригласить Илона — дайте мне знать», — поделился Маск.

Маск отдельно отметил впечатляющий масштаб мультиязычного вещания телеканала, подчеркнув важность доступа к альтернативным точкам зрения в современном медиапространстве.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска впечатлился Москвой.