Илон Маск оказался поклонником одного российского СМИ
Отец Илона Маска заявил об интересе сына к каналу RT
Фото: [Флаг России/Медиасток.рф]
Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, в ходе эфира на телеканале RT сделал несколько важных заявлений относительно медийных предпочтений своего сына.
Маск-старший подтвердил, что основатель компаний Tesla и SpaceX положительно оценивает деятельность международной медиагруппы и уважает ее вклад в мировое информационное пространство. Практическим следствием этого заявления стала готовность Эррола Маска выступить посредником в организации будущего интервью Илона Маска на платформе RT, что может открыть новые возможности для освещения позиции известного бизнесмена по международным вопросам.
«Я говорил людям из RT: «Хотите пригласить Илона — дайте мне знать», — поделился Маск.
Маск отдельно отметил впечатляющий масштаб мультиязычного вещания телеканала, подчеркнув важность доступа к альтернативным точкам зрения в современном медиапространстве.
