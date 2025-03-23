Илон Маск показал необычный фокус
Илон Маск показал фокус с вилкой и ложками
Фото: [flickr.com]
Владелец и генеральный директор компании SpaceX, глава DOGE Илон Маск показал необычный фокус. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
За трюком миллиардера наблюдала его девушка — Шивон Зиллис.
С ними за одним столом сидел и президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось о том, что Трамп ограничил право Маска и DOGE по сокращению бюджета. Полномочия Департамента по эффективности правительства (DOGE) и его главы Илона Маска были ограничены президентом США по части сокращения бюджета других ведомств. Однако уже проделанная работа Маска названа впечатляющей. Такое заявление сделал Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.