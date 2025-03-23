Илон Маск показал необычный фокус

За трюком миллиардера наблюдала его девушка — Шивон Зиллис.

С ними за одним столом сидел и президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Трамп ограничил право Маска и DOGE по сокращению бюджета. Полномочия Департамента по эффективности правительства (DOGE) и его главы Илона Маска были ограничены президентом США по части сокращения бюджета других ведомств. Однако уже проделанная работа Маска названа впечатляющей. Такое заявление сделал Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.