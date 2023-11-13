Илон Маск сделал предсказание о начале гражданской войны в Европе

Американский магнат и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в одной из социальных сетей высказал тревожное мнение относительно возможности гражданской войны в Европе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на личные соцсети Маска.

Маск обратил внимание на видео беспорядков и столкновений в Великобритании и отметил, что ролик и комментарии к нему подчеркивают растущие напряженности в Европы, которые могут привести к серьезным последствиям. Он поддержал заявление о том, что «коррумпированные чиновники» могут способствовать хаосу, но предупредил, что такой хаос может привести к более серьезным последствиям, включая потенциальную гражданскую войну.

Илон Маск также озвучил мнение о том, что чиновники сами виноваты в том, что происходит.