Илон Маск согласился выйти на бой против президента Венесуэлы

Бизнесмен оставил комментарий «я принимаю» под новостью в соцсети X, в которой сообщалось о вызове, брошенном главой латиноамериканской страны. При этом, позже Маск написал, что Мадуро в итоге испугается.

Выборы президента прошли в Венесуэле 28 июля. Согласно проведенным подсчетам, за Мадуро проголосовали 5 150 092 человека или 51,2% от изъявивших свою волю граждан. На втором месте с 44,2% оказался крайне правый политик Эдмундо Гонсалес. Один из представителей провалившегося претендента заявил, что его команда не признает опубликованные результаты.

Ранее сообщалось о том, по какой причине в венесуэльском Каракасе вспыхнули протесты после президентских выборов. Свое мнению по этому вопросу интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал политолог Сергей Марков.