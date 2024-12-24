Илон Маск выступил с призывом прекратить финансовые пожертвования «Википедии»

Известный изобретатель Илон Маск выступил с предложением прекратить совершать финансовые пожертвования в адрес онлайн-платформы «Википедия». Запись об этом он сделал в соцсети Х.

По мнению миллиардера, онлайн-энциклопедии стоит изменить свою редакционную политику. За истекшие два года «Википедия» потратила почти треть своего бюджета на продвижение политики разнообразия, равенства и инклюзивности.

«Хватит делать пожертвования для, пока они не восстановят баланс полномочий редактирования», — указал он.

Маск добавил, что его предложение о переименовании этой платформы в «Хренопедию» по-прежнему остается в силе. Он до сих пор готов выложить миллиард долларов руководству этого ресурса, если те согласятся поменять название.

Ранее сообщалось, что Илон Маск похвалил Павла Дурова, сооснователя Telegram. Он удостоил его высокой оценки за то, что мессенджеру удалось выйти на прибыльность впервые с того момента, как была запущена монетизация. Маск назвал такой успех отличной работой.