Илон Маск похвалил Дурова за то, что его мессенджер вышел на прибыль

Изобретатель Маск назвал отличной работой Дурова тот факт, что мессенджер Telegram стал прибыльным впервые за три последних года. Запись об этом миллиардер сделал в принадлежащей ему социальной сети Х.

Ранее Павел Дуров сообщил, что 2024 году стал очень удачным для мессенджера Telegram. Он вышел на прибыль впервые с момента начала монетизации, которая была совершена три года назад. Его выручка на протяжении последних 12 месяцев составила порядка 1 млрд. долларов. Этот успех отметил в своем посте миллиардер Илон Маск.

«Отличная работа», — написал он.

Ранее сообщалось, что Маск высказал сомнения в том, что президент Джо Байден жив. Он заявил, что того уже давно никто не видел на публике, и по этой причине Белый дом может скрывать сам факт его кончины. В то же время самого Маска стали обвинять в том, что он стал теневым главой США. Он якобы манипулирует законодателями и вмешивается в процесс принятия ими решений. За счет этого бизнесмену удается проводить решения, в которых он заинтересован.