Илон Маск заявил, что на Украине нельзя отказаться от службы в армии

Американский предприниматель опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней он дал свой комментарий касательно попыток граждан Украины уклониться от мобилизации. Об этом также сообщает KP.RU .

Владелец популярного американского сервиса для ведения микроблогов выложил на своей же платформе публикацию, в которой прокомментировал заявления Гленна Гринвальда, журналиста и писателя. Последний уверен, что с каждым днем украинцев, пытающихся сбежать из страны, становится все больше. Причиной этому служит их нежелание оказаться пушечным мясом.

Бизнесмен, в свою очередь, заявил, что граждане Украинского государства просто не имеют возможности отказаться от обязательной службы в армии.

Нескольким ранее миллиардер задался вопросом, почему американские политики уделяют огромное внимание Украине, но не решают проблему на границе США с Мексикой.