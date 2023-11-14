«Им это не под силу»: выяснилось, почему общение с животными не делает нас счастливее

Американские исследователи из Мичиганского университета заявили, что домашние животные не делают людей счастливее. К такому выводу их привел опрос, проведенный среди 767 человек в период пандемии COVID-19. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Personality and Social Psychology BulletIn.

Клинический психолог и психотерапевт Мария Борисова согласилась с выводами американских ученых.

«Ощущение счастья — это внутреннее состояние человека. Несмотря на события, которые происходят в политике или экономике, человек может оставаться счастливым», — пояснила Борисова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, высокий уровень счастья сохраняется даже в стрессовых ситуациях, когда человек злится или грустит. А счастье во многом связано с оценкой событий, происходящих на протяжении жизни.

«Общение с животными может улучшить качество жизни, но не повлияет на другие факторы. Зачастую собак и кошек используют в качестве терапии, а к счастью человек придет позже, причем не только за счет животных», — отметила специалист.

Собеседница подчеркнула, что «счастье», которое мы ощущаем в момент общения с питомцем, — это сиюминутное улучшение настроения, которое не меняет общего контекста жизни.

«Здесь есть положительный терапевтический эффект. Именно поэтому существует зоотерапия, где животных привлекают, если у людей есть психические заболевания. При контакте с кошкой или собакой человек успокаивается и расслабляется», — рассказала психолог.

Психотерапевт объяснила, что прикосновение к домашнему питомцу вызывает приятные эмоции и снижает уровень гормонов стресса, в частности, кортизола. А мнение о том, что владельцы животных живут дольше, небезосновательно.

«Например, люди выгуливают собак два раза в день, играют с ними. То есть часто бывают на свежем воздухе и много двигаются. Контакт с животным здесь работает как терапия, улучшает здоровье, но в комплексе с остальными активностями. Но сами по себе животные не делают счастливее, им это не под силу», — заключила собеседница.

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