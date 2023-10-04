«Побег из реальности»: выяснилась главная опасность блогерских мотивационных курсов

Сегодня в российском медиапространстве циркулирует очень много различных мотивационных курсов и тренингов от блогеров без психологического образования, однако посещать их вредно. Об этом рассказала психолог Виктория Шигалович.

По ее словам, люди хотят быстрых результатов, получить совет, который изменит их жизнь.

«Но правда в том, что практические советы не приведут к изменениям личности, проработке травм, а часто даже могут навредить, так как блогер без должного образования дает радикальные рекомендации из собственных проекций, таким образом навешивая на покупателя курса свои процессы — мол, вот так жить надо, а так не надо», — пояснила психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница объяснила, что секрет популярности этих курсов — в сиюминутном результате.

«Человек выходит с них в эйфории, заряженный, но как только возвращается в бытовую жизнь — происходит откат, и все встает на свои места. Блогерские курсы — это своего рода эскапизм, побег из реальности. Но никакой положительной динамики в структуре психики от них человек не получает», — считает эксперт.

Ранее ясновидящая рассказала, как блогеры становятся успешными.