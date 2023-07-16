Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что мир верит в его страну и вдохновлен мужеством украинских военных. По мнению политика, самое главное, что в ВСУ верят граждане Украины.

Однако, пользователи в комментариях отметили, что украинцы на самом деле знают, на что способен Зеленский. Европейцы уверены, что президент Украины несет лишь смерть и разрушение.

«Украинцы знают, на что ты способен. Смерть и разрушение. Украинцам не нужно больше оружия, им нужны переговоры и новый президент»; «В Украину никто не верит. Даже те, кто использует вас как памперсы»; «Зеленский предает своих людей и отправляет их на бойню. Украинцам пора бунтовать против своего марионеточного Зеленского», — пояснили пользователи.

Некоторые европейцы в комментариях подчеркнули, что Украине стоило бы перестать следовать планам Запада, а украинцам восстать против нынешнего правительства.

«Украина должна перестать использоваться Западом против России и должна извиниться перед русскими»; «Все люди, права человека которых были нарушены правительством Украины и их проектом, должны восстать и бороться со своим собственным правительством. Ни одна страна не должна призываться ни по какой причине. Человеческие жизни важнее, чем продолжение правления», — пишут юзеры.

Ранее европейцы объяснили Зеленскому почему Украина не вступит в НАТО.