«Ты похож на уродливую девушку»: европейцы объяснили Зеленскому, почему Украина не вступит в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский в соцсетях заявил, что безопасность НАТО зависит от его страны. По словам лидера Незалежной, оборона его государства — это тот самый элемент формулы Европы, который делает ее «единой, свободной и миролюбивой».

Также политик отметил, что он и его подопечные будут работать над тем, чтобы алгоритм вступления Украины в НАТО был максимально «четким и быстрым».

Уверенный настрой Зеленского не разделили его подписчики из Европы. Пользователи уверены, что Украина никогда не станет членом НАТО, а нынешний президент просто недостаточно умен для того, чтобы это осознать. Кое-кто из комментаторов даже сравнил политика с «уродливой девушкой».

«Очнись, мальчик-кокаин, ты никогда не вступишь в НАТО. Вас используют в своих собственных целях!»; «Вы еще слишком тупы, чтобы понять, что Украина всего лишь пешка НАТО против России»; «Ты похож на уродливую девушку, которая накладывает кучу косметики и думает, что она хорошенькая. Нет, вы не страна НАТО», — пишут пользователи.

Также в комментариях подчеркнули, что президент продал ценности своей страны, а быть националистом на Украине стало нормой.

«Вы вообще думали о том, чтобы помириться? И спасти поколение молодых людей?»; «Вы продали ценности своей страны, чтобы обогатиться»; «Надеюсь, вы заблокированы от присоединения на неопределенный срок. Украина коррумпирована», — отмечают юзеры.

Ранее европейцы осудили Зеленского за слова о дружбе с Польшей.