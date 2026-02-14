Им запретили вход в храм: почему монахи до сих пор мерзнут на улице из-за событий 30 лет назад

В Сретенском ставропигиальном мужском монастыре столицы существует уникальная традиция: ежегодно вечером 14 февраля часть праздничной службы проводится на улице. Как пояснил благочинный обители иеромонах Афанасий (Дерюгин), этот обычай связан с историей возрождения монастыря в 90-х годах прошлого века.

Священнослужитель напомнил, что церковный день начинается с вечера, поэтому богослужение 14 февраля уже относится к празднику Сретения Господня. В 1994 году в этот день стоял двадцатиградусный мороз, однако монахи были вынуждены служить прямо на улице. Прежняя община, занимавшая храм, отказалась впустить их внутрь. Двери церкви оказались закрыты.

По словам представителя монастыря, традиция выходить на улицу в канун праздника — это способ почтить память о первых днях возрождения обители. Для иноков это событие имеет особое значение, несмотря на то, что официально монастырь освящен в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери, которое отмечается в сентябре.

Сретение Господне входит в число двунадесятых праздников Русской православной церкви. Торжество установлено в память о встрече старца Симеона и пророчицы Анны с младенцем Иисусом, которого Дева Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после Рождества.

Ранее сообщалось, почему современные люди стали чаще умирать во сне.