Имеди: несколько правоохранителей пострадали у президентского дворца в Тбилиси, толпа беснуется

В ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, сообщает телекомпания Имеди.

В Тбилиси протестующие подожгли баррикады, которые они соорудили из мебели ресторана, чтобы защититься от спецназа.

Участники митинга подожгли мебель, которая находилась напротив спецназа, выстроенного в ряд. Силовики начали подавать предупредительные сигналы, требуя разойтись.

«Несколько правоохранителей пострадали на митинге у дворца президента, о состоянии их здоровья пока неизвестно», — сообщает «Имеди».

Участники митинга забросали камнями резиденцию грузинского президента Михаила Кавелашвили. В ответ на это правоохранители применили перцовый спрей и водомет, чтобы вытеснить митингующих с территории дворца. Однако демонстранты не расходятся и остаются на прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что толп митингующих ворвалась в президентский дворец в Тбилиси.