Имена победителей премии «Радиомания-2025» назовут в конце ноября

«Русская Медиагруппа» укрепила позиции одного из лидеров отечественного радиорынка, разместив 12 проектов в шорт-листе профессиональной премии «Радиомания-2025».

Финалисты распределились по ключевым радиостанциям холдинга: «Русское Радио» представлено в пяти номинациях, включая «Утреннее шоу на музыкальной станции» для проекта «Вкрутую! По-русски» и специальную номинацию РАР к 80-летию Победы для патриотического цикла «Песни Победы».

Радио ХИТ FM выдвинуло три проекта — программа «Хит Woman* Клуб» претендует на победу в категории «Интервью», радиоигра «Успеть до шести» в одноименной номинации и интеграционный проект «Хитовая свадьба». Д

ве заявки от Radio Monte Carlo включают туристический проект «Маршруты России» и коллаборацию с отелем Pullman Сочи в номинации «Свободная номинация».

Радио DFM представлено рубрикой «Нужные люди» и ведущей Юлией Паго, номинированной одновременно за развлекательную программу и как «Голос в эфире».

Премия, отмечающая выдающиеся достижения в радиовещании, продемонстрировала разнообразие форматов РМГ — от музыкального оформления юбилейного эфира до летней выездной студии и социально значимых проектов. Церемония награждения, где станут известны имена победителей, запланирована на 21 ноября. Многократное попадание в шорт-листы премии подтверждает устойчивые стандарты качества контента и профессионализм производственных команд медиахолдинга.

