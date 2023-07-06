«Ими движет лукавый»: солдат спецоперации рассказал, почему украинцы ненавидят русских

Надежда и вера помогают российским бойцам на передовой. Как признаются солдаты, атеистов на фронте практически нет. Каждый во что-то верит. «За ленточкой» устраивают молитвенные места для бойцов разных вероисповеданий. И, как признается солдат Андрей И., каждый раз перед выходом на задание он причащается и исповедуется.

По словам добровольца СВО, после этого «на передок» он идет уже со спокойной душой и даже смерти не боится.

«Тогда уже ты выходишь чистым. Если настал твой час, значит, никуда ты от этого не денешься. А вообще наши парни все очень боевые. Я считаю, это продолжение великого дела наших дедов, которые боролись с фашизмом. Это священная битва. Мы на стороне добра, а украинцами движет лукавый. Вот почему они ненавидят русских», — говорит Андрей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что больше всего расстраивает бойца на передовой, так это то, что гибнут мирные люди, которые не выбирали постоянно быть под обстрелами, в отличие от солдат.

«Мирные здесь совершенно не причем, они хотят жить спокойно, а Украина этого не хочет. На новых российских территориях Киев видит только террористов и их пособников. Людей просто арестовывают на блокпостах. Они едут к своим родственникам на Украину, а попадают в тюрьму», — возмущается солдат.

Как говорит Андрей, некоторые жители ДНР и ЛНР уже бросили попытки добраться и узнать, как живет их родня на Украине. По словам нашего собеседника, он бывал в Донецке до того, как его стали бомбить, когда приезжал к своим друзьям.

«Там было очень красиво. Да и сейчас, когда его хотя бы частично отремонтировали, здесь лучше, чем во многих украинских городах. Мы будем бороться и дальше. Сейчас действуем на измор, экономика Украины сейчас терпит крах, они не могут сами себя содержать и постоянно просят денег у Запада. Мы победим», — убежден боец.

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