Иммунолог Идармачева объяснила, при каких симптомах ребенка нельзя вести в садик или школу

Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева в беседе с RuNews24.ru рассказала, что ребенка нельзя вести в школу с симптомами простуды и гриппа. Однако некоторые родители закрывают глаза на многие признаки, чем подвергают опасности детей, в том числе и чужих.

Случается, что у ребенка с утра есть симптомы болезни, но взрослые их не замечают. Бывает, что и дети не жалуются на плохое самочувствие. Врач Идармачева отметила, что очень важно не дать ребенку уйти в садик или школу с признаками заболевания или недомоганием. Есть несколько симптомов, которые требуют постельного режима.

Например, специалист предостерегла от отправления ребенка в школу или детсад при диарее, рвоте, головокружении.

«Категорически нельзя отправлять ребенка в дошкольное или учебное заведение, если у него есть высокая температура и лихорадка, конъюнктивит, отит, вши, энтеробиоз. Также нужно оставить дома ребенка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит», — отметила врач.

Мраморная сыпь и красные щеки могут говорить о парвовирусной инфекции, с которой в том числе нельзя выпускать ребенка в общество. Очень важно пролечить все недуги и вернуться в нормальное состояние дома, так как активность в период болезни может привести к обострениям.

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