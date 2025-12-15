Иммунолог назвал самый действенный домашний способ борьбы с ангиной

С наступлением холодов и сезона ОРВИ боль в горле становится одной из самых частых жалоб. Многие пытаются справиться с ней самостоятельно, и врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT дал четкие и практические рекомендации, какие методы действительно работают.

По его словам, самым эффективным способом местного лечения были и остаются регулярные полоскания. Он подчеркнул, что это увлажняет слизистую, смывает часть налета и бактерий, уменьшает отек. Полоскать нужно теплым раствором, по 4–6 раз в день по 2–3 минуты.

Эксперт привел конкретные и доступные рецепты. Самым простым и действенным он назвал солевой раствор: одна чайная ложка соли на стакан теплой воды.

Еще один проверенный вариант — комбинация соли и соды (по половине чайной ложки каждого компонента на стакан воды). Сода создает щелочную среду, которая неблагоприятна для размножения многих бактерий и вирусов.

Из аптечных средств для полоскания врач рекомендовал настои лекарственных трав, таких как ромашка, шалфей, календула и кора дуба, обладающие противовоспалительным эффектом, а также растворы антисептиков — хлоргексидина, мирамистина или фурацилина, эффективные против широкого спектра микробов.

Однако иммунолог сделал важнейшее уточнение, на котором стоит заострить внимание. Все эти методы в первую очередь симптоматические. Они отлично помогают облегчить состояние, уменьшить боль и отек, но не устраняют причину болезни. Ангина (острый тонзиллит) — серьезное заболевание, часто имеющее бактериальную природу (например, вызванное стрептококком), которое при неправильном лечении может привести к тяжелым осложнениям на сердце, почки и суставы. Поэтому ни одно полоскание, даже самое правильное, не заменяет обязательной консультации с врачом и полноценного лечения.

