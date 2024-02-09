Иммунолог Паршина напомнила о пользе жирного молока для здоровья

Вокруг молока существует много мифов. Врач-иммунолог Евгения Паршина в беседе с сайтом aif.ru развеяла некоторые из них и объяснила, почему жирный вариант продукта более полезный.

В молоке содержатся витамины А, D, Е, К2, а такие различные кислоты, фосфор, цинк, кальций. Вкупе это все помогает укреплению костей и иммунитета. Как уточнила специалист Паршина, жирное молоко имеет одно преимущество перед другими видами: оно лучше усваивается вместе со всеми важными веществами и микроэлементами.

Самыми насыщенными вариантами молока на полках российских магазинов являются 2,5% и 3,5%: среднежирный и жирный вариант соответственно. Все, что ниже этих показателей, уже маложирное или обезжиренное.

Молоко с высоким показателем жира является наиболее питательным и полезным для кишечника, однако вместе с этим имеет и высокий показатель холестерина. Это важно учитывать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им, а также людям с противопоказаниями по диете, нужно выбирать менее жирные варианты продукта.

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