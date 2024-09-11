Импортозамещающее предприятие по производству клея запустят в Подмосковье на земле за рубль
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Подмосковный производитель клеев-расплавов, ПВХ-пластизолей, печатных красок и лаков планирует расширить производство своей продукции и построить новое производство в Ногинске на участке, полученном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В расширение производственных мощностей компания инвестирует около 270 миллионов рублей. Приступить к строительству новой площадки планируется в III квартале 2025 года, а уже через год, на III квартал 2026 года, намечен запуск предприятия», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, на первом этапе планируется производить около 580 тонн клея, в течение пяти лет предприятие планирует выйти на проектную мощность. Для строительства производственно-складского комплекса компании передали земельный участок площадью 3,8 тысячи квадратных метров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.