Импортозамещающее предприятие по производству клея запустят в Подмосковье на земле за рубль

«В расширение производственных мощностей компания инвестирует около 270 миллионов рублей. Приступить к строительству новой площадки планируется в III квартале 2025 года, а уже через год, на III квартал 2026 года, намечен запуск предприятия», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.