Импортозамещающие проекты принесут Московской области около двухсот миллиардов рублей инвестиций

В Подмосковье реализуется 240 проектов импортозамещения, сопровождаемых специалистами подмосковного Мининвеста, планируемый объем инвестиций в эти проекты составит 196,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Это проекты, взятые в работу специалистами Мининвеста с начала 2022 года. На сегодняшний день из них уже реализовано 64 проекта. Одни предусматривают создание новых производств, другие же направлены на модернизацию и расширение уже существующих. Общий потенциал новых рабочих мест для жителей Подмосковья оценивается в 23 тысячи», — уточнила зампред.

В министерстве отметили, что компании, которые занимаются реализацией импортозамещающих проектов, могут рассчитывать на поддержку от региона. В частности, им могут предоставить землю для строительства производственных объектов на льготных условиях, также им предоставляют промышленную ипотеку или льготный заем от Фонда развития промышленности. Подробности о мерах поддержки бизнеса можно найти здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.