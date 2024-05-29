Импортозамещающим предприятиям в Подмосковье помогут погасить кредиты

На следующей неделе подмосковный Фонд развития промышленности начнет принимать заявки на получение грантов в рамках компенсации затрат на погашение части процентов по кредитам, которые использовались для реализации инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП на 2024 год составляет 565 миллионов рублей. Распределение средств среди заявителей будет осуществляться на конкурсной основе. Всего запланировано три этапа приема заявок — в июне, сентябре и декабре», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что компании смогут компенсировать до 50 миллионов рублей, минимальная сумма кредита, под который можно будет получить грант, составляет 30 миллионов рублей. Узнать подробности об условиях и способах подачи заявки можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.