«Импортозаместили американцев»: на международной олимпиаде по математике США представили китайцы

Международная олимпиада по математике завершилась в Японии победой команд США и Китая, однако из-за национальной принадлежности победителей в соцсетях разгорелось соревнование в чувстве юмора. Пользователи уверены, что обе команды представляли китайцы.

Золотые и серебряные медали на 64-й олимпиаде от США получили участники по имени Лин, Лю, Шен, Ван и Чжао. А от Китая — Ши, Ван, Лян, Чжан, Сунь и Чан.

Первое место в этом соревновании все-таки получили настоящие представители страны восходящего солнца, но ответственные за победу с американской стороны заявили, что тоже «были очень рады поделиться математическим опытом от лица команды США».

«Ничего, мы им в Сибири территорию в аренду сдали на 50 лет, а они знаете, как плодятся? На следующей олимпиаде и за нас будут брать медали Сунь, Чань и Хунь»; «Чисто импортозаместили американцев»; «Вот только в сборной США люди выглядят как люди, а у Китая все как один, никакой личности и индивидуальности, пустые»; «Где математики афроамериканцы? Их же США пиарят, как самых умных», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что пассажир Шереметьево пытался вывезти в Китай медали СССР стоимостью 350 тысяч рублей.