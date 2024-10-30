Имущество гендиректора Княгинской швейной фабрики Свистунова арестовали

Следственный комитет РФ наложил арест на имущество генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Свистунов обвиняется в передаче взятки бывшему начальнику вещевого управления Министерства обороны России Владимиру Демчику. Отмечается, что это произошло еще в 2017 году.

Взятка, предоставленная для привлечения предприятия в качестве соисполнителя по государственным контрактам, составила 4 млн руб. Общая стоимость контрактов, в рамках которых произошло преступление, превышает 574 млн руб.

Ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова, которое оценивается более чем в 35 млн руб., подали военные следователи. Как отметили в СКР, решение об аресте направлено на обеспечение приговора в части взыскания штрафа и других имущественных претензий.

Экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Демчик был задержан гарнизонным военным судом по обвинению в получении взятки в крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) в начале августа. В сентябре суд продлил его арест до 1 ноября. В конце сентября также был наложен арест на его загородный дом, трехкомнатную квартиру и сумму в 100 млн руб.

Ранее сообщалось, что судебные приставы арестовали в России имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея.