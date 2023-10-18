«Иначе достатка не будет»: ясновидящая рассказала о запретах в Фомин день 19 октября

Православные христиане 19 октября отмечают праздник святого апостола Фомы, который был одним из 12 учеников Христа. Его имя стало нарицательным: Фома не поверил, что Иисус воскрес, и теперь о том, кто во всем сомневается, говорят «Фома неверующий». 19 октября в народе называют Фомин день.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день.

«19 октября верующие приходят в храмы, чтобы помолиться святому апостолу Фоме. Во многих церквях проводятся службы. Верующие просят святого о помощи в своих нуждах и просят прощения за грехи», — отметила Мишина.

На Фому верующие держат пост, а это значит, что под запретом все скоромное, продолжила ясновидящая. В этот день также нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

«Многие организации и храмы организовывают благотворительные акции, чтобы помочь бедным и больным», — пояснила Мишина.

Кроме того, 19 октября запрещено сквернословить, обманывать и пить алкоголь, подчеркнула собеседница издания.

«В этот день запрещено лениться, иначе достатка не будет. Нельзя хвастаться своими успехами — сглазят. Не стоит никого посвящать в перипетии вашей личной жизни — останетесь одинокими», — добавила Мишина.

Помимо этого, в Фомин день не принято собираться шумными компаниями и закатывать вечеринки, отметила экстрасенс.

«День святого апостола Фомы — это скорее время для молитвы, размышления и сосредоточенности, чем для развлечений. В этот день нужно проанализировать свои ошибки и сосредоточиться на духовном росте», — заключила Мишина.

Ранее ясновидящая рассказала, почему нельзя копить обиды.