Индекс промышленного производства вырос в Московской области

Индекс промышленного производства Подмосковья по итогам десяти месяцев этого года вырос на 13,2% в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе в отчетном периоде вырос немного больше — на 15,1%», — добавила Зиновьева.

По ее словам, производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 54,3%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 30,3%, прочих транспортных средств и оборудования — на 32,4%. Кроме того, рост на 17% показали производители в секторе электрооборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.