Индексация 6,8%, а лекарства +20%: эксперт объяснил, почему пенсионеры не чувствуют прибавки

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России проиндексировали на 6,8%. Прибавку получили более 3,5 миллиона граждан, средний размер выплаты теперь составляет 16 569 рублей. Однако, пока бензин дорожает на 12%, услуги — на 14%, а лекарства — до 20%, формальное совпадение процента индексации с официальной инфляцией перестает радовать получателей. Почему своевременная прибавка не спасает положение, объяснил RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Прежде чем говорить об эффективности индексации, важно понять, о ком идет речь. Социальную пенсию получают нетрудоспособные граждане, у которых нет или не хватает трудового стажа для страховой выплаты. Это инвалиды всех групп, люди, потерявшие кормильца, а также мужчины и женщины, достигшие 70 и 65 лет соответственно без необходимого стажа. Эти люди, по словам эксперта, относятся к категории наивысшего социального риска. Они тратят средства только на самое необходимое: еду, лекарства, коммуналку. Любое отставание индексации от реального роста цен для них критично.

Якубович называет саму индексацию безусловно позитивным шагом, демонстрирующим внимание государства. Однако ключевой вопрос в другом: компенсирует ли этот рост реальное повышение цен на товары первой необходимости. Данные Росстата рисуют неоднозначную картину. Годовая инфляция в марте 2026 года ускорилась примерно до 6%. При этом цены на отдельные категории значительно опережают этот показатель. Аналитики прогнозируют рост цен на продукты в 2026 году в среднем на 10–15%, а на лекарства — на 12–20%.

Проблема в том, что люди с низкими доходами тратят непропорционально большую долю бюджета именно на те категории, которые дорожают быстрее среднестатистической инфляции. Формальное совпадение цифр, подчеркивает эксперт, еще не означает сохранения реальной покупательной способности.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году повышен с 15 250 до 16 288 рублей. По закону пенсия не может быть ниже этой величины. Однако средняя социальная выплата лишь незначительно превышает этот минимум. Это значит, что для значительной части получателей пенсия находится буквально у нижней границы выживания. Любое дополнительное повышение тарифов или резкий скачок цен на социально значимые продукты могут свести на нет эффект от индексации.

«Главный системный вызов заключается в том, что точечная индексация сама по себе не решает структурных проблем. Я неоднократно обращал внимание на то, что индексация разных видов выплат происходит по разным правилам и из разных бюджетных источников. Для получателей социальных пенсий это означает, что их доходы зависят от множества факторов, часто не связанных напрямую с реальной экономической ситуацией в стране», — отметил эксперт.

Поэтому одних ежегодных индексаций недостаточно. Эксперт говорит о необходимости комплексной перестройки системы социальной поддержки. В экспертном сообществе обсуждается, в частности, концепция безусловного базового дохода — регулярной выплаты от государства вне зависимости от трудоустройства и материального положения. В Госдуме уже звучали предложения ввести такой доход для семей с детьми. Однако это не замена существующей пенсионной системе, а возможное дополнение. Его внедрение требует тщательного анализа бюджетных последствий и готовности общества к перераспределению социальных расходов.

Главный вывод эксперта: индексация на 6,8% — необходимая и своевременная мера, но она не решает системной проблемы. Доходы наиболее уязвимых категорий по-прежнему находятся на грани прожиточного минимума, а инфляция в социально значимых сегментах обгоняет официальную статистику. Переход от разрозненных точечных индексаций к целостной системе, где пенсионное обеспечение увязано с реальной структурой потребления, доступностью медицины и другими мерами поддержки, — вот главный вызов социальной политики.

Без такой перезагрузки любые, даже самые своевременные прибавки будут восприниматься как догоняющие. И в этом смысле разговор о концепциях вроде безусловного базового дохода — это не отвлеченная дискуссия, а поиск ответа на реальный запрос миллионов граждан, чья пенсия едва превышает минимальную планку выживания.

