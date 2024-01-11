Индексация маткапитала: россиянам рассказали, сколько можно получить в 2024 году

В 2024 году российским семьям станет проще получить повышенную меру господдержки. Об этом подробно рассказало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Материнский капитал положен женщинам, которые родили или усыновили ребенка после 1 января 2020 года. Отцам также полагается выплата, если они являются единственными усыновителями. В этом случае опекунство тоже должно начинаться с указанного срока. В 2024 году маткапитал проиндексировали на 7,5%.

Таким образом матери или отцы смогут получить 631 тыс. руб. за первого ребенка, и 833, 8 тыс. руб. за второго. Однако в случае, если семья уже взяла выплаты за первенца, то после рождения второго ребенка им доплатят 203 тыс.руб.

Однако есть важные нюансы: материнский капитал можно потратить не на все. Распорядиться им проще всего, используя для улучшения жилищных условий.

«В этом отношении маткапитал дает широкие возможности: его можно потратить на строительство дома на дачном участке, провести реконструкцию в имеющемся доме, купить первичное или вторичное жилье», — уточняет депутат Светлана Бессараб.

Как уточняет политик, можно также потратить маткапитал на участие в льготных ипотечных программах, образование ребенка, реконструкцию дома блокированной застройки, а также покупку товаров и оплату услуг для детей с инвалидностью. Матери могут использовать часть средств на накопительную пенсию и оплату медуслуг.

В ЯНАО получить маткапитал стало проще. Региональная выплата на второго ребенка составляет 150 тысяч рублей, на третьего и последующих детей — 500 тысяч рублей. Эти показатели считаются самыми высокими в стране.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье восстановили права детей на получение образования.