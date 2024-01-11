Подмосковный омбудсмен помогла восстановить права на образование детям из Лосино-Петровского округа

Гражданин Республики Таджикистан Наврузшох, который переехал с семьей Лосино-Петровский округ, обратился к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской с просьбой восстановить права его детей на обучение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.

В сообщении уточнили, что мужчина в течение трех месяцев 14 раз самостоятельно подавал заявление для того, чтобы его детей приняли в среднюю общеобразовательную школу № 2 имени В. В. Дагаева. Фаевская направила запрос в администрацию округа, чтобы решить проблему.

«Как оказалось, отказы в предоставлении услуги были по формальным причинам. В таких случаях, когда человек 14 раз подает заявление на одну и ту же услугу, необходим адресный подход и содействие в формировании пакета документов. Лишать детей школы на три месяца просто неприемлемо», — подчеркнула она.

По ее словам, подобные случае в будущем будут отслеживать.

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