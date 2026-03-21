Индексация пенсий: новые суммы для работающих и неработающих

С апреля 2026 года в России увеличатся социальные пенсии. После индексации выплаты вырастут как для работающих, так и для неработающих граждан, пишет ТАСС .

С 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий, в результате чего их средний размер заметно увеличится. По оценкам экспертов, выплаты для неработающих граждан достигнут примерно 16,8 тыс. рублей, а для работающих — около 12,5 тыс. рублей.

Для сравнения, ранее суммы были ниже. На начало 2025 года неработающие пенсионеры в среднем получали около 13,8 тыс. рублей, а работающие — чуть более 10 тыс. рублей. В 2026 году показатели уже выросли, и после апрельского повышения они продолжат увеличиваться.

В целом средний размер социальной пенсии после индексации составит примерно 16,5 тыс. рублей.

Социальные пенсии назначаются тем, у кого недостаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, ветераны и другие категории.

Рост выплат связан с плановой индексацией на 6,8%, о которой ранее сообщали в Минтруде. Эта мера направлена на поддержку граждан с низкими доходами и частичную компенсацию роста цен.

